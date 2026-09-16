Polisin Haspolat'ta ele geçirdiği yaklaşık 6 ton kaçak etle ilgili başlattığı soruşturmanın kapsamı genişletildi. Operasyonda tutuklanan zanlının Girne ve Tepebaşı'ndaki depo ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 130 kilogram daha kaçak et ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince bu sabah Haspolat'ta gerçekleştirilen "Karkas Operasyonu" kapsamında, 41 yaşındaki İ.K'nin tasarrufunda ele geçirilen yaklaşık 6 ton karkas küçükbaş hayvan etiyle ilgili arama ve incelemeler derinleştirildi.

Soruşturma kapsamında Tepebaşı'nda İ.K'ye ait depoda yapılan aramada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden temin edilerek yasa dışı yollarla KKTC'ye geçirildiği belirlenen 78,8 kilogram ağırlığında 38 adet küçükbaş hayvana ait but bulundu.

Zanlının Girne'de faaliyet gösteren üç ayrı iş yerindeki aramalarda ise toplam 35 kilogram ağırlığında kuzu karkas, but ve kaburga etiyle sahte mühürlü 16,5 kilogram ağırlığında 6 kuzu karkas daha bulunarak emare olarak alındı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.