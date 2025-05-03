Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının açılışı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “KKTC için tarihi bir güne daha tanıklık etmenin heyecanını yaşıyoruz” dedi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Hasipoğlu, “Devletimizin en üst makamları bugün, tıpkı bayrağımız gibi simgesel bir değere kavuşuyor” ifadelerini kullandı. Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının, "devletin nişanesine uygun ve siyasi tarihe altın harflerle geçecek birer eser" olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, bu yapıların uzun yıllar boyunca kullanılacağını belirtti.

Hasipoğlu, “Bu eserlerle tüm dünyaya KKTC’nin kalıcılığını, egemenliğinden ve devlet olgusundan asla geri adım atmayacağını ilan ettiğimiz gündür bugün” dedi.

Açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür eden Hasipoğlu, “3 yıl önce verdiği sözü tutarak bu simge eserleri ülkemize kazandıran, denizin altından Anadolu suyunu ulaştıran, Pandemi Hastanesi’ni kısa sürede yaptıran, sosyal konut projelerine ve altyapıya destek veren, yüzlerce kilometre yol yaptıran, TBMM’de tezkereye onay vererek, egemen eşitliğimize destek olan ve BM’ye ‘KKTC’yi tanıyın’ diyerek tarihi bir çağrı yapan Sayın Erdoğan’a ne kadar teşekkür etsek azdır” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, uluslararası alanda KKTC’nin görünürlüğünü artıracağını ifade ettiği yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının, halk ve devlet için hayırlı olmasını diledi.