UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu

bayramların anlamı gereği bu bayramın da birlik ve beraberliklerine daha da katkı yapacağına inandığını vurgulayarak, tüm halkın bayramını kutladı.

Hasipoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Herkese sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileyen Hasipoğlu'nun mesajı şöyle:

"Halk olarak Kurban Bayramı’nı idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.Bayramların anlamı gereği bu bayramımızın da birlik ve beraberliğimize daha da katkı yapacağına yürekten inanıyorum.Muhteviyatında kutlamayı barındıran Bayramın, dayanışma, yardımlaşma ve barışma gibi yüksek maneviyata sahip değer taşıdığını da hatırlatmakta fayda görüyorum.Tüm bu duygularla bayramın; kavuşma, paylaşma ve dayanışmamıza vesile olacağı nice bayramı beraberinde getirmesi dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutluyor, tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram diliyorum."