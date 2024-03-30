Bugün saat 14.40 sıralarında, Haspolat-Taşkent Anayolu boyunca NH 980 plakalı salon aracı Taşkent istikametine doğru kullanan Bita OSTAD HASSAN ZADEFH MALEKİ (K-32) seyrettiği yolun sağında bulunan Anerat At Çiftliği önlerine geldiğinde mümkün mertebe yolun solunu tutmayıp dikkatsiz bir sekilde yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Volkan AÇIKGÖZ (E-46) yönetimindeki VF 258 plakalı salon aracın sağ ön kısmına, aracının ön kısmı ile çarpmıştı

Çarpmanın etkisiyle sola doğru savrulan VF 258 plakalı araç yolun solundan çıkarak akasya ağacına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan VF 258 plakalı araçla yolcu olarak bulunan Sezen Koç AÇIKGÖZ (K-46) yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma kapsamında kazaya sebebiyet veren NH 980 plakalı araç sürücüsü Bita OSTAD HASSAN ZADEH MALEKİ tutuklandı.