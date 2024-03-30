Near east azu home - garden sokak satış festivali dün akşam başladı.

Near east azu home - garden iş birliğinde, Lefkoşa’da bambaşka bir festival konsepti halk ile buluştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Fuar alanında gerçekleşen Festival 7’den 70’e herkese hitap ediyor.

Açılışı dün akşam olan sokak satış festivalinde Türkiye’nin ünlü rock gruplarından Gece Yolcuları sahne aldı.

Festival’e ilgi oldukça yoğundu ve Kıbrıs Genç Tv mikrofonlarına festival ile ilgili konuşan vatandaş bu tarz festivallerin sürekliliğini beklediklerini dile getirdi.

Lefkoşa’da düzenlenen festival’e öncülük eden Near East Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap ve Sönmez Global Plastik Yönetim kurulu Başkanı Servet Algın ‘da genç tv mikrofonlarına konuştu.

Haskasap ve Algın tüm kıbrıs halkını festivale davet etti.

Gece sonunda Türkiye’nin ünlü rock grubu Gece Yolcuları sahne aldı.

Gece Yolcuları muhteşem bir konsere imza attı.

Festivale katılan halk eğlenceli dakikalar yaşadı.

(Yağmur Çal-Çağkan Çelik)