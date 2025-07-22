Meteoroloji Dairesi havanın açık ve az bulutlu olacağını belirterek, sıcaklığın 41-44 derece dolaylarında olacağını kaydetti. Meteoroloji Dairesi’nin 22-28 Temmuz 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, 22 Temmuz Cumartesi günü bölgede hava açık ve az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde ise yer yer sisli hava etkili olacak.

Rapora göre bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalmaya devam edecek. En yüksek hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 41-44°C, sahillerde ise 34-37°C dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.