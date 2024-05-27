Cuma gününe kadar yer yer sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 30-33 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Mayıs – 03 Haziran arasında bölge, periyodun ilk günleri Alçak Basınç Sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava Cuma gününe kadar yer yer sağanak yağışlı, Cuma ve sonrasında açık ve az bulutlu olacak

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 30 – 33 derece, sahillerde 26 – 29 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, ikinci yarısında ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.