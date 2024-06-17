Hava sıcaklığı hafta boyunca iç kesimlerde 38-41; sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Haziran tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

-Yarın ve çarşamba sabahları sis bekleniyor

Hafta boyunca havanın açık ve az bulutlu, yarın ve çarşamba günü sabah saatleri yer yer sisli olması beklenirken; yarın, cumartesi ve pazar günleri öğle saatleri parçalı ve az bulutlu olması öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklığı ise genellikle iç kesimlerde 38-41 ve sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvete esecek.