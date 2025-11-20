Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının iç kesimlerde 27–30, sahillerde ise 23–26 derece dolaylarında seyredeceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün 20–26 Kasım 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgenin yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli havanın etkisinde olması bekleniyor.

Tahminlere göre 20 Kasım Perşembe günü hava parçalı ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 27–30 °C, sahillerde ise 23–26 °C dolaylarında seyredecek.

Rüzgârın genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, dönem sonuna doğru ise güney ve doğudan orta zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.