Akaryakıt fiyatlarına bir ay dolmadan ikinci kez zam geldi. Yeni fiyat artışları, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazandı.

Resmi Gazete’de duyurulan karara göre akaryakıt ürünlerinde litre fiyatları yeniden yükseldi.

Buna göre; 95 oktan benzinin litre fiyatı 44,12 TL’den 46,12 TL’ye, 98 oktan benzin 45,12 TL’den 47,12 TL’ye, Euro Diesel 44,25 TL’den 45,25 TL’ye, Gazyağı ise 43,60 TL’den 44,06 TL’ye çıktI.

Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

Hatırlanacağı üzere, Ekim ayında akaryakıta 4 TL’lik dev bir zam yapılmış, bu zam özellikle taşımacılık ve üretim maliyetlerini doğrudan etkileyerek birçok sektörde büyük tepkiye yol açmıştı.

Başta KAR-İŞ olmak üzere, taşıma kooperatifleri ve Hayvancılar Birliği, söz konusu zamlara sert tepki göstermiş; yükselen maliyetlerin sektörleri zor durumda bıraktığını ifade etmişti.