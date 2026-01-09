Meteoroloji Dairesi, havanın salı gününe kadar yer yer yağmurlu olacağını duyurdu; sıcaklık ise yeni haftada yaklaşık dört derece düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Ocak tarihleri kapsayan raporuna göre, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ve buna bağlı cephe sisteminin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava yarın parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu; pazar günü parçalı bulutlu, zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Pazartesi ve salı günleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur devam ederken, çarşamba günü itibarıyla hava az bulutluya dönecek.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk yarısında iç kesimler ve sahillerde 17-20 derece, ikinci yarısında ise 13-16 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; periyodun ilk günleri ise yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.