Erhürman: “Umudumuzu yitirmek istemiyoruz, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor”
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Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 35-38 derece dolaylarında seyredeceğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi'nin 1-7 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, periyot boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece olacak.
Rüzgâr periyodun ilk yarısında Güney ve Batı yönlerden orta, ikinci yarısında Kuzey ve Batı yönlerden orta, zamanla kuvvetli esecek.