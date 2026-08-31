Başbakan Ünal Üstel, dün Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından kayıp kişilere ulaşmak için arama-kurtarma çalışmalarının havadan, denizden ve karadan aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, “Arama-kurtarma çalışmalarımız sonuna kadar, gece gündüz demeden devam edecektir.” dedi.

Üstel, yaptığı açıklamada, facianın nasıl ve neden meydana geldiğinin ortaya çıkarılması için adli ve idari süreçlerin de titizlikle yürütüldüğünü kaydederek, “Bu faciada kimin ihmali, kusuru veya sorumluluğu varsa ortaya çıkarılacaktır. Soruşturma sonucunda sorumluluğu tespit edilenler, kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek, bu facia cezasız kalmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin “tarihinin en acı deniz felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldığını” ifade eden Üstel, yaşanan facianın ardından en büyük önceliğin kayıp insanlara ulaşmak olduğunu belirtti.

Devletin tüm imkanlarının Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle ilk andan itibaren seferber edildiğini kaydeden Üstel, kriz ekibiyle birlikte Girne Limanı’nda yürütülen çalışmaları yerinden takip ve koordine etmeye devam ettiğini bildirdi.

-15 gemi ve 8 helikopter arama çalışmalarında

Arama-kurtarma çalışmalarının, oluşturulan planlama doğrultusunda havadan, denizden ve karadan aralıksız sürdürüldüğünü belirten Üstel, denizde 15 geminin çalışmalara katıldığını açıkladı.

Üstel, deniz akıntıları ve muhtemel sürüklenme alanları dikkate alınarak görev bölgelerinin belirlendiğini ve arama sahasının buna göre planlandığını kaydetti.

Havadan da 8 helikopterin dönüşümlü görev yaptığını belirten Üstel, helikopterlerin 4’erli gruplar halinde çalışmalarını sürdürdüğünü, İHA’ların da bölgeyi taramaya devam ettiğini ifade etti.

“Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecektir.” diyen Üstel, Polis Genel Müdürlüğü tarafından Girne’nin doğu ve batısındaki kıyı şeridinde de kapsamlı arama yapıldığını bildirdi.

Türkiye’den gelen SAT komandolarının da çalışmalara dahil olduğunu kaydeden Üstel, yarın bölgeye ulaşacak ek arama-kurtarma gemisiyle birlikte SAT komandolarının deniz altındaki çalışmalara da katkı sağlayacağını belirtti.

Üstel, şu ana kadar faciada 8 kişinin hayatını kaybettiğini yineledi.

- “Hızlı müdahale çok daha ağır bir tablonun önüne geçti”

Kazanın Girne açıklarında meydana gelmesinin ekiplerin olay yerine kısa sürede ulaşmasına imkan sağladığını ifade eden Üstel, Sahil Güvenlik, güvenlik güçleri, Sivil Savunma ve diğer arama-kurtarma unsurlarının hızlı müdahalesi sayesinde çok sayıda kişinin sağ olarak kurtarıldığını belirtti.

Üstel, kazanın kıyıdan daha uzak bir noktada meydana gelmesi halinde olay yerine ulaşma ve müdahale süresinin uzayabileceğini ifade ederek, “Bu nedenle ilk andaki hızlı müdahalenin çok daha ağır bir tablonun ortaya çıkmasının önüne geçtiğini değerlendiriyoruz.” dedi.

- “Sorumlular adalet önünde mutlaka hesap verecek”

Bir yandan kayıplara ulaşmak için çalışmalar sürerken, diğer yandan facianın nasıl ve neden meydana geldiğinin belirlenmesine yönelik adli ve idari süreçlerin yürütüldüğünü belirten Üstel, gemi kaptanı ve şirket yetkilisinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin bugün çıkarıldıkları mahkemede tutuklandıklarını kaydetti.

Geminin sefere çıkışına izin veren ilgili liman yetkililerinin de görevden uzaklaştırıldığını, haklarında soruşturma başlatıldığını ve yerlerine yeni sorumlular görevlendirildiğini ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“Bu faciada kimin ihmali, kusuru veya sorumluluğu varsa ortaya çıkarılacaktır. Soruşturma sonucunda sorumluluğu tespit edilenler, kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek, bu facia cezasız kalmayacaktır.”

Devletin bütün kurumlarının sahada olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti ile tam koordinasyon içerisinde çalışmaların devam ettiğini belirten Üstel, hayatını kaybedenlere rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Üstel, “Arama-kurtarma çalışmalarımız sonuna kadar, gece gündüz demeden devam edecektir. Adli ve idari süreçler de aynı kararlılıkla sürdürülecek, gerçekler bütün yönleriyle ortaya çıkarılacaktır.” ifadelerini kullandı.