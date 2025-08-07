Meteoroloji Dairesi, havanın 37 – 40 °C dolaylarında olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi, 07 – 13 Ağustos 2025 tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi etkisinde kalacağını duyurdu.

Periyodun ilk günlerinde sıcak, diğer günlerinde ise sıcak ve nispeten nemli havanın etkili olması bekleniyor.

7 Ağustos Perşembe günü hava açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 37 – 40 °C, sahillerde ise 32 – 35 °C dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli esmesi öngörülüyor.