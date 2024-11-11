Meteorolojiye göre, önümüzdeki günlerde hava soğuyacak, haftanın sonuna doğru yer yer sağanak geçişleri olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın hafif, Cuma, cumartesi ve pazar yer yer sağanak bekleniyor.  Hava diğer günlerde genellikle parçalı bulutlu geçecek.

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En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günlerinde, iç kesimlerde ve sahillerde 22-25, diğer günlerde 18 – 21 derece dolaylarında olacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Editör: Kıbrıs Genç Tv