Meteoroloji Dairesi, 27 Ocak 2026 Salı günü bölgemizde beklenen hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği belirtildi.

Buna göre, 27 Ocak Salı günü havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16–19 derece dolaylarında seyredeceği öngörülürken, rüzgârın Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.