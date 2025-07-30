ABD'de Hawaii Valisi Josh Green, Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Bölgesi yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından eyaleti vurması öngörülen tsunaminin belirli bölgelerle sınırlı kalmayıp "adaların etrafını saracağını” belirterek, vatandaşlara kıyı bölgelerini derhal tahliye etme çağrısı yaptı.

CNN'in haberine göre Green, depremlerin ardından Hawaii'yi vurması beklenen tsunami tehlikesine ilişkin vatandaşlara kıyı bölgelerini derhal tahliye etme çağrısı yaptı.

Vali, tsunaminin vuracağı alanların belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağı, "adaların etrafını saracağı" uyarısında bulundu.

Green, tsunaminin vurmasının ardından adalarda sel baskınının kaçınılmaz olacağını, acil durum ekiplerinin hazırlıklı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

En güncel bilgiler için "tsunami.gov" adresinin ziyaret edilmesi çağrısında bulunan Trump, "Güçlü ve güvende kalın." ifadelerini kullandı.