Hayat pahalılığı ödeneğine yönelik düzenleme ülkede geniş yankı uyandırdı. Hükümetin artışı 2027 yılına kadar durdurma kararı sonrası sendikalar genel greve giderken, Lefkoşa’da Meclis önünde eylem düzenleniyor.

Hükümetin hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin aldığı karar, ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ekonomik tedbirler kapsamında maaş artışlarının 2027 yılına kadar durdurulacağının açıklanması üzerine sendikalar genel grev kararı aldı.

Sabah saatlerinde Lefkoşa’nın farklı noktalarında toplanan sendikalar ve sivil toplum örgütleri, Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyüş başlattı. Meclis çevresinde ise güvenlik önlemleri artırıldı.

Sendika temsilcileri, söz konusu düzenlemenin çalışanların alım gücünü düşüreceğini savunarak hükümetin geri adım atmasını talep ediyor. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, yaptığı açıklamada, düzenlemenin halkın ekonomik olarak daha da zorlanmasına yol açacağını ifade etti. Eylem, hükümetin bu süreçte sosyal taraflarla diyalog kurması gerektiğini vurguladı.

Öğretmen sendikaları başta olmak üzere çok sayıda örgüt, bugün okullarda grev uygulanacağını ve sınavların yapılmayacağını duyurdu. Kamu çalışanlarının yanı sıra farklı sektörlerden sendikalar da eyleme destek verdi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Türk-Sen’e bağlı sendikalar, Tabipler Birliği ve çeşitli meslek örgütleri, düzenlemenin geri çekilmemesi halinde eylemlerin süreceğini açıkladı.

Öte yandan hükümet kanadı ise alınan kararın ekonomik dengeyi korumaya yönelik olduğunu savunuyor. Maliye Bakanı Özdemir Berova daha önce yaptığı açıklamada, hayat pahalılığı ödeneğinin nisan ayında maaşlara yansıtılacağını ancak yeni artışların 2027 yılına kadar yapılmayacağını duyurmuştu.

Sendikalar ise bu düzenlemeye karşı tepkilerini sürdürürken, gözler hükümet ile sendikalar arasında kurulabilecek olası diyalog sürecine çevrildi.