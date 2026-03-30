Kamuda örgütlü sendikalar, hükümetin hayat pahalılığına ilişkin atmayı planladığı adımlara karşı ülke genelinde greve gitti.

Cumhuriyet Meclisi’nin yeni binasına taşınmasının ardından eylemciler ilk kez Meclis binası önüne kadar yürüdü. Üç farklı noktadan hareket eden kalabalık, polis barikatını aşarak Meclis kapısı önünde toplandı.

Eylem boyunca “birlik, mücadele, dayanışma” ve “hükümet istifa” sloganları atıldı. Muhalefet milletvekilleri de eylemcilere destek vermek üzere alana geldi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, eylemciler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Öte yandan, sendika temsilcilerinin Meclis’te hükümet yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiği sırada eylemciler Meclis kapısı önünde bekleyişini sürdürdü.