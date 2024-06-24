Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, çeşitli hastanelerde tedavi gören 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yangında, hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri yakınları tarafından hastane morglarından alınarak toprağa verildi.

Yangında yaralanan iki kişinin tedavisi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Diyarbakır'a getirilen diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin Mazıdağı ilçesinde 20 Haziran'da çıkan anız yangınında yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle:

"Mazıdağı ilçesinin Yücebağ Mahallesi'nde Şeyhmus Demir (17), Hasan Demir (40), Mazhar Demir (28), Nuri Demir (38), Sinan Deviren (24), Remzi Yılmaz (25), Resul Yılmaz (18), Azat Yılmaz (23), Taliha Demir (59), Fadıl Demir (52), Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi'nde Ubeydullah Buğdaycı (30), Abdurrahman Buğdaycı (15), Çınar'ın Yazçiçeği Mahallesi'nde İsmail Yardımcı (46), Kerime Erdemli (55) ve Zekiye Erdemli (58)."