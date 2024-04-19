Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Kıbrıs Türk Mobilya Sanayicileri Derneği’nin destekleriyle hayata geçirilen Haydarpaşa Ticaret Lisesi Uygulama Oteli bugün açıldı.

Lefkoşa’da Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nde yer alan uygulama otelinin açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Ersin Tatar açılış konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle yatak kapasitesi ve turist sayısını arttıracak yatırımların, bu coğrafyanın en güzel ülkelerden biri olan KKTC’nin güçlenmesi için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Açılışta, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan, Haydarpaşa Ticaret Lisesi Müdürü Meltem Adalı ile diğer yetkililer yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından öğrencilerin sunduğu müzik dinletisi ile başlayan törende, konuşmalar yapıldı. Katkı koyanlara plaket takdim edilen törende, açılış ardından izaz ikramda bulunuldu.

-Adalı

Haydarpaşa Ticaret Lisesi Müdürü Meltem Adalı açılışta yaptığı konuşmada, amacın; turizm sektörüne donanımlı, bilgili, eğitimli insan gücü yetiştirmek olduğunu belirtti.

Okulun teknik detayları ve öğrencilerin alacağı eğitimler hakkında bilgi veren Adalı, bugün bir hayali gerçekleştirdiklerini söyleyerek, bu hayalin hayat bulmasında emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

-Özcan

TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan da, paydaşlarla birlikte projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, TİKA olarak ülkede ofis açıktan sonra yapılan çalışmaları anlattı.

Bugün Lefkoşa’da bu oteli hayata geçirmekten duyduğu sevinci dile getiren Özcan, çok başarılı bir okul olan Haydarpaşa’da bu yatırımın, öğrencilerin gelişimine ve eğitimine hayırlı olmasını temenni etti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, mesleki eğitimin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, bu alanda uygulamaya verilen öneme işaret etti.

Mesleği seven, ülkeyi seven insanlar olarak bu yatırmadan duydukları gururu ifade eden Çavuşoğlu, ülkeye meslek sahibi kişiler kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Sadece okumanın değil, meslek sahibi olmanın da büyük önem taşıdığını belirten Çavuşoğlu, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti, ülkenin geleceğinde önemli rol oynayacak öğretmenlerle, öğrencilere başarılar diledi.

Meslek liselerini çoğaltırken, klasik liselerde de öğrencileri meslek sahibi yapacak veya el becerisini artıracak projeler üretme hedefinde olduklarına işaret eden Çavuşoğlu, geleceğe, çocuklara yatırım yapmaya, meslek sahibi olabilecekleri bir gelecek yaratmaya devam edeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, otelin hayat bulmasına katkı koyan herkese teşekkür ederek, devamının gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

12 yataklı otelin müşteri kabul edecek şekilde organize edildiğini de söyleyen Bakan Çavuşoğlu, otelin hayırlı olması temennisini dile getirdi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, turizm ile eğitimin ülkenin en önemli ekonomik alanları olduğunu belirterek, ancak turizm alanında personel sayısının yetersiz kaldığına işaret etti.

Ataoğlu, ülkede yatırımların sürdüğünü, bu çerçevede eğitimin, ara eleman yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığını söyleyerek, ara eleman eksikliğinin giderilmesine yönelik atılacak adımları her zaman destekleyeceklerini vurguladı.

Bugün böyle bir heyecana ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataoğlu, katkı sağlayan herkese teşekkür etti, devamını diledi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da açılışta yaptığı konuşmada, turizm ve eğitim alanına kazandırılan otelin açılışında yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, ambargoları yıkmanın, ülkeyi geleceğe taşımanın; devlete, bu topraklara, vatana yapılan yatırımlarla olacağını söyledi.

“Geçmişi unutmadan ve takılmadan hep geleceğe bakmalıyız” diyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle yatak kapasitesi ve turist sayısını arttıracak yatırımların, bu coğrafyanın en güzel ülkelerden biri olan KKTC’nin güçlenmesi için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Ülkede her alana, ancak özellikle turizme yatırım yapılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu kapsamda 1959 yılında, 1960 anlaşmaları öncesinde kurulan Haydarpaşa Ticaret Lisesi’ne yapılan yatırımın önemine işaret etti.

Tatar, bu heyecana, bu güzelliğe şahitlik etmekten ve bu mesleğe, ekonomiye katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Ülkede gençlerin iş taleplerine cevap verebilmek için çalışma alanlarının geliştirilmesi gerektiğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, öğretmenlere ve öğrencilere başarılar dileyerek, uygulama otelinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından plaketler verilerek, açılış kurdelesi kesildi ve otel gezildi.