Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin dün yapılan 6. Genel Kurulu’nda büyükbaş ve küçükbaş yönetim kurullarına aday olan isimler arasından seçim yapıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, seçimde toplam 667 üye oy kullandı. Büyükbaş oy pusulalarından 19 oy, küçükbaş oy pusulalarından ise 39 oy geçersiz sayıldı.

Büyükbaş yönetimine seçilen isimler şu şekilde açıklandı:

“Cemal Girgin (317 oy), Ahmet Göçer (303 oy), Mehmet Cetereisi (298 oy), Ahmet Özer (284 oy), İbrahim Aktuna (269 oy), Cemal Darbaz (264 oy) Hasan Akınal (261 oy)”

Küçükbaş yönetimine seçilen isimler ise şu şekilde:

“Asım Gülçeken (354 oy), Erhan Şah (323 oy), Metin Yalınkaya (317 oy), Ünal Kadı (308 oy), Arif Dayı (291 oy), Can Polat Şemi (286 oy), Nezif Tekyaprak (276 oy)”