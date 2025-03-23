KKTC İnsan Hakları Derneği, okullarda yeni kıyafet düzenlemesine ilişkin öğretmenler ve sendikaların tepkilerini dikkate alması için Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, öğrencilere dini inançları doğrultusunda başörtüsü takma izni verilmesini öngören yeni düzenlemenin, Anayasa’nın Vicdan ve Din Özgürlüğü ile ilgili 23. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu maddenin, “Devletin temel düzeninin din kurallarına dayandırılmasını veya dinin istismar edilmesini” yasakladığı vurgulanarak, bu hükme aykırı hareket eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, Öğrenim ve Eğitim Hakkı başlıklı 59. maddenin üçüncü fıkrasına atıfta bulunarak, “Çağdaş bilim ve eğitim ilkelerine aykırı öğretim ve eğitim yerleri açılamaz.” ifadesinin hatırlatıldığı açıklamada, bu düzenlemenin bu maddeye aykırı bir zemin oluşturabileceği kaydedildi.

Anayasa’ya göre devletin Atatürk İlkeleri ve Devrimleri doğrultusunda halkın öğrenim ve eğitim gereksinimlerini sağlama sorumluluğu olduğu hatırlatılan açıklamada, Eğitim Bakanlığı’nın bu konuyla ilgili olarak Başsavcılığa başvuruda bulunarak, yasaların gereğini yerine getirmesi gerektiği savunuldu.