Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yaptı, Bakanlığın kapısına siyah çelenk bıraktı.

Eylemde, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çetereisi ve üretici Ratip Zort sektörün içinde bulunduğu sıkıntılar konusunda açıklama yaptı.

Birlik yetkilileri ve hayvan üreticileri açıklamalar öncesinde üzerlerinde “Teşvikler için”, “Süt zammı için”, “Hibe arpa ve hellim tescili için” ve “27 ayda hayvancıya yaptıkları zulüm ve yalanlar için” yazılı temsili "kazıklar" ile siyah çelengi Bakanlığın kapısına bıraktı.

-Onalt: “2026 Hayvancılar Birliği’nin eylem yılı olacak”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt eylemde yaptığı konuşmada, “Biz de bugün oturup ailemizle, eşimizle, dostumuzla yeni yılın girişini kutlamak isterdik. Ama sağ olsun Tarım Bakanı bizi yeni yıla bu kazlıklarla uğurladı. Geçenlerde yaptığımız toplantıda bize verdiği bu kazıkları bugün iade etmeye geldik.” ifadesini kullandı.

Onalt, 2025 yılında hayvancılığın ne kadar geriye gittiğini, yılının ne kadar kötü ve kurak geçtiğini defalarca söylediklerini belirterek, “Hayvanlar 2026 yılına aç giriyor. Ambarlarda 15 gündür arpa yok.” dedi.

Konuşmasında, Hükümeti ve Tarım Bakanlığını eleştiren Onalt, “Çoluğumuzun, çocuğumuzun, geleceğimizin, bu topraklara verdiğimiz hizmetlerin vebalini ödeyemeyecekler.” şeklinde konuştu.

Onalt, küçükbaş hayvancılığın tamamen bitirildiğini ileri sürerek, küçükbaş hayvancılığa hiçbir destek, hiçbir hibe, hiçbir katkı olmadığını söyledi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a da seslenen Onalt, hellim tescilinin konuşulduğunu ancak ülkede küçükbaş hayvancılık olmadan, süt olmadan hellim tescilinin nasıl olacağını sordu.

Onalt, arpaya 12 liralık zam geleceğini de söyleyerek, “Olmayan arpaya zamdan bahsederler.” eleştirisinde bulundu.

“50 sene hiçbir hükümet bizi bitiremedi.” diyen Onalt, kendi içlerinden seçtikleri birinin üretim sektörünü bitirdiği eleştirisinde bulundu.

Onalt, büyükbaş hayvancılığa da 4 lira zam yapıldığını kaydederek, ortada hiçbir çalışma, maliyet raporu olmadığını ve bu artışın neye dayanılarak yapıldığını sordu.

Hükümetin ürünlerde ucuzlatma isterse, tüm dünyada olduğu gibi hayvan üreticilerine destek sağlaması gerektiğini aktaran Onalt, dünyada üretimin desteklendiğini ancak kendilerinde kösteklendiğini savundu.

Onalt, zamların üreticiyi bitirdiğini söyleyerek, 2026 yılının Hayvancılar Birliği’nin eylem yılı olacağını belirtti.

Üretim sektörünü dedelerinden, babalarından, atalarından devraldıklarını ve karşılığında çok bedel ödediklerini ve üretmeye devam edeceklerini dile getiren Onalt, “Böyle bir günde eylem yapmak istemezdik. Biz yeni yıla evimizde çoluğumuzla çocuğumuzla mutlu gireceğimize, hüzünlü ve buruk giriyoruz.” dedi.

-Çetereisi halktan destek istedi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çetereisi de konuşmasında, “Eskilerin bir deyimi vardı. ‘Koynunda yılan beslemek.’ Biz anladık ki üretici sektörü olarak koynumuzda yılan besledik.” eleştirisinde bulundu.

Hiçbir çiftlikte kaba yem olmadığını savunan Çetereisi, kaba yemin fiyatının 12 lira olduğunu ama üreticinin parası olsa da satın alacak yem olmadığını ileri sürdü.

Çetereisi, Bakanlığın, Toprak Ürünleri Kurumu’na ödemesi gerektiği sübvansiyeyi ödemediğini ve bundan dolayı memlekette arpa olmadığını savundu.

Konuşmasında, Hükümetin sadece üretimi değil, eğitimi, sağlığı ve halkı bitirdiğini öne sürerek, şöyle devam etti:

“İnsanlar çocuklarına bir yoğurdu 150 TL’ye alırlar. Yoğurdun içinde 900 gram süt yani bir kilo bile değil. Sen bunu halka 150 liraya satarsın. Üreticiden kaça alırsın? Zaten içinde süt mü var süt tozu mu var, o da belli değil.”

Çetereisi, halka da seslenerek, bu süreçte kendilerini desteklemeleri çağrısında bulundu.

Ülkede 1960 yılından bu yana şap hastalığı görülmediğine de dikkat çeken Çetereisi, ülkede görülmeyen şap hastalığının da görüldüğü eleştirisinde bulundu.

-Zort: “Üretici bitti”

Üretici Ratip Zort da hayvan üreticilerinin karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi vererek, üreticinin bittiğini ve herkesin perişan olduğunu söyledi.

Konuşmasında, kendisinin hayvancılık yapan üreticilerle çalıştığını da söyleyen Zort, gezdiği, iş yaptığı yerlerde hayvancının durumunu gördüğünü ve herkesin bitik durumda olduğunu savundu.