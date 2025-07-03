KKTC İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyonunu yüzde 1.42 olarak açıkladı.

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre, enflasyonda bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17.79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,78 değişim oldu.

En yüksek fiyat artışını yüzde 86.39 ile limon, yüzde 50.27 ile marul ve yüzde 34.26 ile kivi gösterdi. En yüksek fiyat düşüşü de yüzde 74.04 ile karpuzda, yüzde 69.42 ile kavunda ve yüzde 63.31 ile domateste yaşandı.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 8.14 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşti.

Giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 5.18, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 3.36, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 2.83, ulaştırma ana grubunda yüzde 2.37, eğitim ana grubunda yüzde 1.62, sağlık ana grubunda yüzde 1.24 artış oldu.

Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 1.20, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.50, haberleşme ana grubunda yüzde 0.16 artış, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 3.04, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0.32 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 451 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 88 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu.