Her Daim Doğa Dostları ile paydaş örgütler, Yeniboğaziçi Belediyesi, Peyzaj Mimarları Odası, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Karpaz Dostları Derneği, Slow Food Salamis ve Sakin Yaşam Platformu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlayacak.

Her Daim Doğa Dostları Başkanı Yusuf Şentuğ, yazılı açıklamasında, bu çerçevede 31 Mayıs sabahı saat 06.30'da “Önce Doğa Bayram Etmeli' diyerek ormanları temizleyip doğayı onurlandıracaklarını kaydetti.

“Sen de bize katıl, doğanın bayramını birlikte kutlayalım” diyen Şentuğ, 31 Mayıs Cumartesi saat 06.30’da Yeniboğaziçi Halk Plajı park alanında buluşup, Baştankara kuş yuvası yerleştirdikleri ormanda, yangın tehlikesine karşı ormanları camdan plastikten temizleyeceklerini belirtti.