Baf Türk Birliği tarafından düzenlenen ve Girne Belediyesi katkıları ile hayat bulan ‘Herse ve Lokma Günü’ etkinliği, dün Ramadan Cemil Meydanı'nda gerçekleşti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 16:00 – 19:00 arasında gerçekleştirilen etkinliğe; CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasiler, stant sahipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'Herse ve Lokma Günü' etkinliği kapsamında, Girne Genç Sanat Severler Derneği Minikler Grubu, halk dansları gösterisiyle sahne aldı. Ardından Retro Çalgıcıları, Kıbrıs müzikleriyle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Gün boyu herse ve lokma dağıtılan etkinlikte, kurulan farklı lezzet stantları da ilgi gördü.