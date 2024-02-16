Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir boya fabrikasında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

India Today'in haberine göre, Yeni Delhi'deki boya fabrikasının zemin katında çıkan yangın, dün yerel saatle 21.00 civarında kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılar arasında, olay yerine intikal eden bir polis memuru yer aldı.

Ölenlerin kimlik tespit çalışması sürüyor.

Yerel polis yetkilileri, yangının fabrikada yaşanan bir patlama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.