Ülkenin çeşitli yerlerinde hırsızlık, sahtekarlıkla para temini, başkasına ait eşyaları kendine aitmiş gibi satmak ve benzeri adli olaylarla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir şirkette satış sorumlusu olarak çalışan G.A.’nın (K-51), yaptığı satışlarla tahsil ettiği toplam 1.883 ABD Dolar nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp, çaldığı ve satışla ilgili düzenlediği faturayı da yok ederek, yerine sahte bir fatura düzenlemek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, G.A. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

-Alayköy’de hırsızlık

Alayköy’de ağustos ve eylül aylarında bir işyerinde pazarlamacı olarak çalışan M.B.’nin (E-45), işletmenin 6 ayrı iş yerine yaptığı satıştan tahsil ettiği 163 bin 506,67 TL'yi şirket muhasebesine yatırmayıp, çaldığı saptandı.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.B. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da dolandırma

Gazimağusa’da S.A.’nın (E-45), temmuz ayında dolandırmak kastıyla, gerçekte başka bir şahsa ait olduğunu bildiği tır dorsesi kendisine aitmiş gibi başka bir şahsa satarak, sahtekarlıkla 100 bin TL parayı temin ettiği tespit edildi.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, S.A. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

-İskele’de hırsızlık

Ağustos 2025 ayı içerisinde,

İskele’de M.S.’nin (E-23), kendisine emanet olarak verilen dizüstü bilgisayarı kendisine ait olduğu yönünde yalan beyanda bulunarak, Gazimağusa’da faaaliyet gösteren bir işletmeye sattığı ve 600 ABD Dolar para temin ettiği saptandı.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.S. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.