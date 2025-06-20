Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran lideri Ali Hamaney’i hedef alan açıklamalarını kınayarak, Hizbullah’ın İran’a yönelik saldırılara karşı durduğunu ve "bu süreçte tarafsız olmadıklarını" belirtti.

Kasım yazılı açıklamasında, Trump’ın Hamaney’e ve İran'a yönelik saldırı tehditlerini "bölge halklarına ve dünyanın özgür insanlarına yönelik bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, "Hizbullah olarak, İran’ın meşru hakları ve bağımsızlığı ile ABD’nin saldırganlığı ve İsrail gibi işgalci güçler arasında tarafsız değiliz." ifadesini kullandı.

İran’ın yanında olduklarını vurgulayan Kasım, "İsrail saldırılarını durdurmak için İran’ın yanında yer almanın kendileri için bir görev" olduğunu ifade etti.

Kasım, açıklamasında "İran’ın barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme ve nükleer programını geliştirme hakkı olduğunu" savunarak, bu hakkın, uluslararası yasalar ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından İran'a tanındığını kaydetti.

Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın Hamaney’e yönelik suikast tehdidi kınanarak, bu tehdidin "ağır sonuçlar" doğurabileceği uyarısında bulunulmuştu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran lideri Hamaney'e yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

Hamaney'i "tehdit" eden Trump, "Sözde 'Yüce Lider'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere." ifadesini kullanmıştı.