Birleşik Krallık ve Avustralya Kraliyet Donanmalarında uzun yıllar görev yapan mayın tarama gemisi “HMAS TEAL”, müze olarak Girne Turizm Limanı’nda ziyaretçi kabulüne başladı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 1994 yılında Kıbrıs'a getirilen ve uzun yıllar Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Üniversitesi Denizcilik Fakülteleri'nin uygulamalı eğitimlerinde kullanılan "HMAS TEAL", Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin katkılarıyla Girne Turizm Limanı’nda Denizcilik Müzesi olarak hizmet vermeye başladı.

YDÜ Kurucu Rektörü Suat İrfan Günsel ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bugün açılışı gerçekleşen müzede bir araya geldi.

HMAS TEAL Denizcilik Müzesi’nde; tarihi haritalar, arşiv belgeleri, navigasyon cihazları, özgün denizcilik objeleri ile deniz temalı çağdaş sanat eserleri bir arada sergileniyor. Geminin köprü üstü, yaşam alanları, makine dairesi ve güverteleri ise aslına uygun şekilde düzenlenerek tematik sergi alanlarına dönüştürüldü.

-Şenkul: “Denizcilik Müzesi Girne’ye değer katacak”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Turizm Limanı'nda hayata geçirilen Denizcilik Müzesi hakkında yaptığı açıklamada, “1 Ağustos gibi önemli bir günde Suat Günsel'in nazik davetiyle, kentimize önemli değer katacağına inandığım Denizcilik Müzesi'nde bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Turizm Limanı'nda hayata geçirilen bu projeyi özellikle tüm okullarımızın ziyaret programlarına almalarını tavsiye ediyorum.” dedi.