Öztürkler: "KKTC, Kıbrıs Türk halkının direniş ruhunun, sarsılmaz iradesinin ve özgürlük mücadelesinin en büyük eseri"
Öztürkler: "KKTC, Kıbrıs Türk halkının direniş ruhunun, sarsılmaz iradesinin ve özgürlük mücadelesinin en büyük eseri"
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Merhum Tekin Birinci'nin vefatının üçüncü günü dolayısıyla Lefkoşa'da mevlit programı düzenlenecek.

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Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, mevlit programı 2 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da Lefkoşa'daki Hazreti Ebubekir Camii'nde gerçekleştirilecek. Programda merhum Tekin Birinci'nin ruhuna Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okunacak.

Birinci ailesi, akraba, dost ve sevenlerini mevlit programına katılmaya davet ederek, "Tüm sevenlerine saygı ile duyurulur." mesajını paylaştı.

Mevlit programının, merhum Tekin Birinci'nin aziz hatırasını anmak ve dualarla yâd etmek amacıyla düzenleneceği belirtildi.