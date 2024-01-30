BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştü.

Filelefheros gazetesinin haber sitesinde yayımlanan haberine göre, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşme tamamlandı.

Habere göre, görüşme sonrasında Rum Başkanlık Sarayı çıkışında açıklamada bulunan Holguin, “Kıbrıs sorununa iyi bir çözüm bulunması için elinden geleni yapacağı” mesajını verdi.

Holguin, “Kıbrıs’ta temaslarının ilk günü olduğunu ve yıllarca uzlaşmazlıkların olduğu bir ülkeden geldiğini ve uzlaşıya varılmasını sağlayan müzakere gurubunun içinde yer aldığını” belirterek “Kıbrıs’ta iyi bir çözüme ulaşılması için işbirliği yapabileceğini, elinden gelenin en iyisini yapacağını” vurguladı.

“Bugüne kadar gösterilen çabalardan ötürü memnuniyet duyduğunu ve süreci ilerletmeye hazır olduğunu” da ifade eden Holguin, görev ve yetkilerinin ne olduğunun sorulması üzerine ise “ne kadar az konuşursam o kadar çok çalışabilirim” yanıtını verdi.