Kıbrıs sorunundaki çalışmaların bir sonraki adımın netlik kazanmadığını ortaya koyduğu kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi Kıbrıs sorununa ilişkin haberinde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile ortak görüşme ve gayriresmî beşli konferansın “havada” olduğunu yazdı.

Holguin’in, ocak sonunda temaslar için Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini yazan gazete Holguin’in ayrı görüşmelerin ötesinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduidis ile 3'lü görüşme konusunda adım atıp atmayacağının netlik kazanmadığını yazdı.

Gayriresmî beşli konferansın yolunun açılabilmesi amacıyla ortak görüşmenin gerçekleştirilebilmesi gerektiğini belirten gazete Türk tarafının, Cumhurbaşkanı Erhürman aracılığıyla sunduğu 4 önkoşulda ısrarcı olduğunu savundu.

Gazete Cumhurbaşkanı Erhürman’ın sınır kapılarıyla ilgili sıkıntıları gündeme getirdiğini ancak masada bulunan önerilerin hayata geçirilmesi için iş birliğinde bulunmadığını da ileri sürdü.

Erhürman’ın “sınır kapısı sorununa çözüm bulamayan iki liderin, Kıbrıs sorununa çözüm aradıklarını iddia etmesinin mümkün olmadığı” şeklindeki açıklamasını anımsatan gazete Erhürman’ın bu açıklamayı “görüşmelerin ilerlemediği ve beşli konferansın gerekçelendirilmediğini” savunmak için yaptığını da iddia etti.