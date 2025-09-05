BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Kıbrıs’a geliyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, ailevi sebeplerden dolayı 2 hafta önce yapmayı planladığı ziyareti ertelemek sorunda kalan Holguin, önümüzdeki hafta sonunda adaya gelecek ve 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Holguin ziyareti kapsamında, BM Genel Kurulu haftasında BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum liderin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan üçlü görüşmeye hazırlık mahiyetinde temaslar yapacak.

Kişisel Temsilci’nin Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edilmesinin yanında Özel Temsilci Güneş Onar’la da planlanmış ilave görüşmesi de bulunuyor.

Holguin’in Rum tarafıyla da benzer görüşmeler yapması bekleniyor.