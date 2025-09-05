Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitim alanındaki gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de yayınlanan “Manşet+” programına katıldı, soruları yanıtladı.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nde kamuoyunun gündemine gelen “taciz” iddialarına ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, konunun akademinin iç disiplin meselesi olduğunu söyledi.

İlgili öğrencinin temmuz ayında şikâyette bulunduğunu, okul idaresinin derhal soruşturma başlattığını anımsatan Çavuşoğlu, “Akademi Başkanlığı ve soruşturma memurundan bilgi aldım. İddia sahibi mesajları sildiğini söyledi, bu yüzden elde somut delil yok. Akademik personel de iddiaları reddediyor” dedi.

Çavuşoğlu, öğretmene kınama cezası verildiğini ancak bunun tacizin kanıtlandığı anlamına gelmediğini vurgulayarak, “İddialar doğruysa gereğini yaparız, bir dakika bile okulda kalamaz. Ama belge olmadan sözlü iddialarla ceza veremeyiz. Eğer iddia edildiği gibi bir taciz olayı varsa, polis telefondaki mesajları geri döndürür ve olay aydınlatılır. Süreci takip ediyoruz. Adaletin ve hukukun çalışmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

-Hizmet içi eğitim programlarına 5 bin 700 öğretmen katılıyor

Çavuşoğlu, hizmet içi eğitim programlarına yaklaşık 5 bin 700 öğretmenin katıldığını, 52 başlık altında yürütülen eğitimlerde ilkokullarda yüzde 95, ortaöğretim ve mesleki teknik öğretimde ise yüzde 82 oranında katılım sağlandığını kaydetti. Çavuşoğlu, program süresince 163 oturum yapılacağını, şu ana kadar 44 oturumun tamamlandığını söyledi.

Program kapsamında birçok akademisyenin, üniversitelerin bilgi ve birikimlerini öğretmenlerle paylaştığını belirten Çavuşoğlu, ancak bir akademisyenin hakaret içerikli söylemleri üzerine Bakanlık tarafından gerekli tavrın ortaya konulduğunu ve ilgili akademisyenin hizmet içi eğitim programından alındığını kaydetti.

“Yüzlerce hocamız bize katkı yapıyor, bir tanesi çıkıp konuşmuş. Bir insanın akademisyen olması, kendi iç çatışmalarını yok etmiyor” diyen Çavuşoğlu, söz konusu akademisyeni kınadığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, “İlk olarak öğretmenlerimizin bilgilerini tazelemek ve canlandırmak adına akademisyenlerin birikiminden faydalanıyoruz. İkincisi öğretmenlerimize karşı ayıp eden herkesi sistemden çıkarıyoruz. Biz iki doğruyu yaptık yanlışı ise üniversitenin hocası yaptı” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin arkalarında olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, “Öğretmenlerimize laf söylemek kimsenin haddi değildir” diye konuştu.

-Öğretmen atamaları

“Kamu Hizmeti Komisyonu öğretmen atamıyor, siyasi atama yapıyoruz diye yalan söylüyorlar” diyen Çavuşoğlu, geçici öğretmenleri yıllardır sınavı yapılan tüm branşlarda sırasına göre aldıklarını ifade etti.

-19 yeni okul yapıldı, 7 okulun daha kazandırılması planlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, konuşmasında göreve geldiği günden beri yaptığı icraatları ve eğitime kazandırdıklarını da anlattı. Son yıllarda 19 yeni okul, 10 okulun ise yıkılıp yeniden yapıldığını belirten Çavuşoğlu, “Şu anda 7 okul planımız var” dedi.

-29 okulun güçlendirme çalışmaları tamamlandı

Deprem konusunda da konuşan Çavuşoğlu, 128 okulun 92’sinin deprem komisyonunda görüşüldüğünü ve 92 okuldan 14 okulun kullanım dışı olmasına karar verildiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, “Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonunda görüşülen 92 okuldan 67’sinin güçlendirmesi için Bakanlar Kurulu Kararı alınmıştır. Bu okullardan 29 okulun güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır” dedi.

“Bir Okul da Sen Yap, Bir Sınıf da Sen Yap” projesine dikkati çeken Çavuşoğlu, özel sektör ve kamu işbirliğine vurgu yaparak, hayırsever iş insanlarına teşekkür etti.