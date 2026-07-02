Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın Kıbrıslılara, çıkarlarını ve haklarını koruyacak ve saygı gösterecek, ortak, müreffeh ve güvenli bir gelecek tasarlama çağrısında bulunduğu açıklaması bugünkü Rum basınında yer aldı.

Holguin’in yazılı açıklaması Fileleftheros’ta “Kıbrıslılar İçin Tarihi Fırsat- Holguin BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Sorununda Atılacak Bir Sonraki Adımları Gözden Geçirdiğini Söylüyor- Yazılı Açıklamasında İki Liderle Yaptığı Görüşmelere Atıfta bulunuyor” başlıklarıyla verildi.

Politis’te ise açıklamalar şu başlıklarla yer buldu: “Holguin: Siyasi Cesaret Olmadan Kıbrıs Sorununda Çözüm Olmaz- Mevcut Durum Artık İstikrar ve Güvenliğin Garantisi Değil- Tarihin Ağırlığı Büyüktür ve Bunun Bilgelik, Empati ve Cömertlikle Ele Alınması Gerekir.”

Açıklama, Alithia’da “Hristodulidis ve Erhürman’a Ciddi Öğütler- Holguin’den Ciddi Yazılı Müdahale”; Haravgi’de ise; “Holguin: Tarihi Fırsatı Yakalayınız- Bu Kez Kıbrıslıların Tarihi Fırsatı Değerlendirmesini Umuyorum- BM Genel Sekreteri Tüm Kıbrıslılar İçin Çözüm Bulunmasına Tamamen Bağlı- Geçmişin Esiri Olarak Kalmayınız” başlıklarıyla yer aldı.