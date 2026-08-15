Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başta olmak üzere Rum siyasiler, Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının 52’nci yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Hristodulidis, yayımladığı mesajda Türkiye’yi suçlayarak Maraş, Güzelyurt ve bazı köylerle ilgili iddialarını yineledi. Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının öncelikleri olduğunu belirten Hristodulidis, müzakerelerin 2017’de kaldığı yerden yeniden başlaması gerektiğini savundu.

Hristodulidis ayrıca kapalı Maraş’ın eski sakinlerine iade edilmesinin, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına katkı sağlayacağını öne sürdü.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos da açıklamasında Türkiye’ye yönelik suçlamalarda bulunurken, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini belirterek, çözüm çabasından vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Sözde Maraş Belediye Başkanı Simos İoannu da Maraş’ın iadesinin olumlu gelişmeler için başlangıç noktası olabileceğini savundu.