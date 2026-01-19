Kıbrıs Rum lideri Nikos Hristodulidis BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in ay sonundan önce Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini söyledi.

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre Hristodulidis, Holguin’in huzurunda Kıbrıs Türk lideri Tufan Erhürman’la ortak bir görüşme yapılması gerektiğini de ifade etti.

EOKA’cı Pandelis Katelaris için dün “Episkopio” köyünde gerçekleştirilen anma töreninde konuşan Hristodulisdis, Holguin’in ocak sonundan önce Kıbrıs’ta olacağını ve kendisiyle temas içinde olduklarını dile getirdi.

Hristodulidis Holguin’in Kıbrıs’a gelişinden önce, daha önce kararlaştırıldığı üzere, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasının duyurulacağı gayri resmi bir genişletilmiş konferansın toplanması için gerçekleştirilen hazırlıkla ilgili olarak diğer bazı ülkeleri ziyaret edeceğini de öne sürdü.

Kıbrıs sorununda herhangi bir hareketsizlik gözlemlenmediğini ve gelişmelerin sürdüğünü de savunan Hristodulidis, Holguin’in programını ve belli tarihleri bizzat açıklayacağını da söyledi.

Hristodulidis anma töreninde yaptığı konuşmada iddialı bir gerçekçilik ve zorlukların farkında olarak, Holguin’in gelişinin genişletilmiş bir görüşmenin toplanmasıyla ilgili bir sonraki adıma dinamik kazandırması için, azimli bir şekilde çalıştıklarını da ifade etti.

Hristodulidis bu çabanın, müzakerelerin 2017 yılında kaldığı yerden yeniden başlamasına ilişkin yolun açılmasını amaçladığını da dile getirdi.

Hristodulidis problemler, sıkıntılar ve zorluklara rağmen Rum hükümetinin “BM Genel Sekreterinin bağlılığı ile AB’nin desteğinin, vatanı işgalden kurtarıp yeniden birleştirecekleri gelişmelere yol açması için çalıştığını” da sözlerine ekledi.

Fileleftheros’a göre, Hristodulidis anma töreninde yaptığı konuşmada tarihi olaylara da değinerek kurtuluş mücadelesinin ulusun kendi kaderini tayin hakkı ile Yunanistan’la birleşmeye ilişkin hedefi başarılmasa bile, EOKA’nın mücadelesinin sömürge rejiminin sona ermesine yol açtığını ifade etti.

"Kıbrıs Cumhuriyeti"’nin kurulmasının halkın en önemli kazanımı olduğunu da savunan Hristodulidis, mücadelenin sürdürülmesi için ders çıkarılması sorumluluğuna da vurgu yaptı.