Güney Kıbrıs’ta ünlü ressam George Gabriel’in son tablosu gündem oldu. Ressam, VİDEOGATE skandalına göndermede bulunan eseriyle siyasi tartışmaları sanat yoluyla tuvale taşıdı.

Rumların tanınmış ressamı George Gabriel’in yeni tablosu Ada’da geniş yankı uyandırdı. Gabriel, VİDEOGATE skandalında yer alan bir CEO’nun, “Başkan benim kız arkadaşım gibi” sözünü, iki kelimelik İngilizce bir ifadeyle eserine yansıttı.

@politis_news’te yer alan habere göre, Gabriel bu tabloyla, skandal videonun yayınlanmasının ardından yaşanan gelişmelere ve Cumhurbaşkanı ile yakın çevresine yönelik endişelerini kendi sanatsal bakış açısıyla dile getiriyor.

Haberde, tabloda “Sadece nakit” ifadesine de yer verildiği belirtilirken, ressamın kendi anlatımıyla, sigara içen ve Kıbrıs’ı dumanla şekillendiren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'i resmettiği aktarıldı.

Gabriel’in çalışması, sanat çevrelerinin yanı sıra siyasi çevrelerde de tartışma yaratırken, eser kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.