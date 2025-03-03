Hollanda kraliyet çiftinin, iki günlük ziyaret için yarın Güney Kıbrıs’a gideceği belirtildi.

Güney Kıbrıs’taki Devlet Radyo ve Televizyonu RİK’in haberine göre, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve kraliçesi Maxima, yarın sabah Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve eşi tarafından karşılanacak.

Resmi karşılamanın ardından Hollanda Kralı ile Hristodulidis baş başa görüşme gerçekleştirecek, ardından ise heyetler arasındaki görüşmeye geçilecek.

Habere göre, Hollanda Kralı ve Kraliçesine Güney Kıbrıs ziyaretleri sırasında Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp da eşlik edecek.