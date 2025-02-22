Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Cenevre’de 17-18 Mart’ta yapılacağı açıklanan gayrıresmi genişletilmiş Kıbrıs konferansı öncesinde Rum tarafının “konferans öncesinde hiçbir şeyi şansa bırakmadığını” açıkladı.

Fileleftheros “Kıbrıs Sorunu: Tehditlerin Gölgesinde Randevu” başlıklı haberinde, Kombos’un, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB’den çıkarılacak doğal gaz konusunda Mısır’la yaptığı anlaşmalara tepki gösteren Türkiye’ye cevap verdiğini yazdı.

Habere göre Kombos “Yoğun hazırlık yapıyor ve hiçbir şeyi şansa bırakmıyoruz. Kıbrıs Rum tarafı müzakerelerin Güvenlik Konseyi’nin belirlediği çerçevede başlamasını umuyor.” ifadesini kullandı.

Gayrıresmi konferansın ne zaman gerçekleştirileceği sorusuna “17 ve 18 Mart tarihi var ancak BM’den resmi bilgilendirme bekliyoruz.” cevabını veren Kombos, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in önümüzdeki hafta ABD’ye gideceğini, bu çerçevede BM Genel Sekreteri ile görüşmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Kombos, Yerapetridis ile perşembe günü telefon görüşmesi yaptıklarını da hatırlattı.

Türkiye’nin, doğal gaz konusunda Mısır ile imzaladıkları anlaşmaların yasa dışı olduğu ve Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını zorlaştırdığı açıklaması hatırlatılan Kombos bunların, “Türkiye’nin rutin bahaneleri olduğunu” iddia etti “Hükümet, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji programını Türkiye’nin revizyonizmine esir etmeyecek.” dedi.

-“Türkiye’nin açıklamaları uluslararası hukukun lafzına ve ruhuna uygun değil”

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis de Türkiye’nin Mısır’la imzaladıkları anlaşmalarla ilgili açıklamasının “uluslararası hukukun lafzına ve ruhuna uygun olmadığını” iddia etti.

Rum yönetiminin sözde “egemenlik haklarını özellikle, uluslararası meşruiyete ve önemli etkiye sahip devletler ve şirketler söz konusu olduğunda uluslararası hukuka uygun kullandığını” iddia eden Letimbiotis “Doğal gazın değerlendirilmesi konusunda artık su yolunu buldu.” dedi.

Konstantinos Letimbiotis Rum yönetiminin “diplomatik sinerjisinin güçlendiğini” öne sürerek “bölge istikrarına belirleyici olabileceğini gösterecek inisiyatifleri almaya devam edeceğini” söyledi. Letimbiotis Türkiye’ye “Kıbrıs sorununun, bütün Kıbrıslıların menfaatine olacak şekilde çözümü müzakerelerine yeniden başlama” çağrısı yaptı.

-Türkiye’nin imajıyla ilgili emniyet supabı…”

Politis ise Rum yönetiminin Cenevre’de yapılacak gayrıresmi genişletilmiş Kıbrıs konferansından beklentisini düşük tuttuğunu yazdı.

Gazete diplomatik bir kaynağın “devam etmekte olan müzakereleri yeniden canlandırma çabasında, Kıbrıs sorununda yeni bir başarısızlığın sorumluluğunu hiçbir şekilde üstlenmek istemeyen Türkiye’nin imajıyla ilgili bir güvenlik supabı bulunduğu” kanaatine yer verdi.

Gazeteye göre Politis’e konuşan kaynak “Durum zor ancak şu ana kadarki işaretler temelindeki kanaatim, Türkiye’nin beşli konferansa ‘hep ya da hiç' veya BM kararlarının belirlediği çerçeve dışında bir çözümde ısrar gibi taleplerle küçük düşmek için gitmeyeceğidir. Türkiye tarafından uygulanacak böyle bir taktik, uluslararası unsuru aleyhine çevirecektir ki Ankara böyle bir şeyden hararetle kaçınır.” ifadesini kullandı.

-“Yeni Suriye rejimi uluslararası hukuku ihlal etmeye yeltenmeyecek”

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Şam ziyaretine Türk medyasından gelen tepkilere de yer veren gazete “yeni Suriye rejiminin uluslararası unsura ihtiyaç duyduğundan, uluslararası hukuku ihlal etmeye yeltenmeyeceği için Suriye’nin KKTC yönünde herhangi bir harekette bulunmayacağını” değerlendirdiğini aktardı.

Alithia haberi “Cenevre’deki Gayrıresmi Beşli Görüşme İçin Ön Hazırlıklar… Kıbrıs Sorunu Odağında” başlığıyla okurlarına aktardı.