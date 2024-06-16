Almanya'nın Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda oynanan ve TRT 1 ile tabii'den naklen yayınlanan maçta Hollanda, Polonya'yı 2-1 yendi ve turnuvaya 3 puanla başlangıç yaptı.

Polonya maça; Szczesny, Frankowski, Salamon, Bednarek, Kiwior, Urbanski, Zielinski, Romanczuk, Zalewski, Syzmanski, Buksa ilk 11'iyle başladı.

Hollanda ise karşılaşmaya; Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Rejinders, Veerman, Xavi Simons, Depay ve Gakpo ile çıktı.

Polonya, 18. dakikada geçen sezon Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Adam Buksa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Hollanda bu gole 29'da Cody Gakpo'nun kaydettiği golle karşılık verdi.

Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Dakika 81'de Memphis Depay'ın yerine oyuna giren eski Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst, 83'te Hollanda'yı öne geçiren gole imzasını attı.