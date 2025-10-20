Dubai’den havalanan ve Türk şirketi ACT Havayolları’na ait bir kargo uçağının, Hong Kong’a inişi sırasında pistten çıkarak denize sürüklenmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye merkezli ACT Havayolları tarafından işletilen Boeing 747, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinden havalanmıştı ve saat 03.50 civarında Hong Kong'da inişe geçmişti. Havayolu şirketinin açıklamasına göre uçak, Emirates'ten kiralanmıştı.

Denize sürüklenen havaalanı yer hizmetleri aracındaki 2 kişinin öldüğü teyit edilirken, 4 mürettebat uçaktan kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Emirates, EK9788 sefer sayılı uçuşun ACT Havayolları tarafından işletilen bir “wet lease” olduğunu, yani uçuş ekibi, bakım ve sigortanın ACT Havayolları tarafından sağlandığını açıkladı. Uçakta herhangi bir kargo bulunmadığı belirtildi.

Hong Kong medyasında yer alan görüntülerde, uçağın havaalanının deniz duvarı yakınında kısmen suya gömüldüğü görülüyor. Uçağın ön kısmı suyun üzerinde, kuyruk bölümü ise kopmuş gibi görünüyor.

Kaza, havaalanının kuzey pistinde meydana geldi. Bu pist daha sonra kapatıldı, diğer 2 pistin ise açık kaldığı bildirildi.

Lantau Adası'nın kuzeyindeki dolgu arazi üzerine inşa edilen ve Asya'nın en işlek havaalanlarından biri olan Hong Kong Uluslararası Havalimanı denizden sadece birkaç yüz metre uzaklıkta bulunuyor.

Hong Kong Sivil Havacılık Dairesi, kazaya karışan havayolları ve diğer taraflarla birlikte çalıştığını belirtti.

Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği yolcu uçuşlarıyla tanınan Emirates, ACT Havayolları uçağının kalktığı Al Maktoum Uluslararası Havalimanı'ndan da büyük bir kargo operasyonu yürütüyor.

Havayolu, bu yılın başlarında artan talebi karşılamak için 2 adet “wet lease” Boeing 747 uçağını filosuna eklediğini açıklamıştı. Emirates’in filosunda çoğunluğu Boeing 777 ve Airbus A380 modellerinden oluşan yaklaşık 260 uçak bulunuyor.