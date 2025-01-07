Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nu kınayarak, “Horozların parçalanması üzerinden kumara asla göz yummayacağız” dedi.

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Dün Meclis’te kürsüde ‘Horoz dövüşü Kıbrıs kültürünün bir parçasıdır’ diyen Milletvekili Hasan Tosunoğlu'nu, ‘Horoz dövüşü yaptıranlara hapislik cezası’ öngören Ceza Değişiklik Yasa Tasarısı’na itiraz etmesinden ötürü kınıyoruz.” denildi.

-“Kopan gagaları yapışkanla yapıştırıp dövüştürmeye devam ediyorlar…”

Açıklamasında Tosunoğlu'na seslenen Dernek, şöyle devam etti:

“Sizin yaptığınız horoz dövüştürücülerin aleni temsiliyetidir. Niye hapis cezası öngören yasa değişikliğine bu denli karşı çıktınız? Dövüş sırasında gagaları kopan ve sulu yapışkanla yapıştırıp kan revan haldeki horozları tekrardan piste atanların mı savunuculuğunu yapıyorsunuz? Yoksa dövüşe atılan horozların patlayan gözüne rağmen, pistte birbirlerini parçalamalarını kebap yiyerek zevkle izlemeleri mi size göre hapislik cezasını hak etmiyor?”

Dernek, “Milletvekilini horoz dövüştürenlerin temsiliyetini yapmasından dolayı” kınayarak, polisi de horoz dövüşleri konusunda üstüne düşeni yapmaya davet etti.

Açıklamada, “Horozların parçalanması üzerinden kumar oynanmasına asla göz yummayacağımızı bilmenizi isteriz” denildi.