Bugün yeni yılın ilk günü… KKTC’de de 2025’in gelişi çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Büyük bir umutla beklenen yeni yılı vatandaşların çoğu evlerinde, aileleri ve dostlarıyla karşıladı, bir kısmı ise restoran ve otellerin hazırladığı yeni yıl programlarıyla eğlendi.

Belediyeler ise yeni yıl gecesinde bir takım etkinlikler düzenledi. Lefkoşa Türk Belediyesi Dereboyu’ndaki Yeni Yıl Pazarı’nda yılbaşını karşılarken, Gazimağusa Belediyesi Namık Kemal Meydanı’nda, Girne Belediyesi de Antik Liman’da düzenledikleri etkinliklerle vatandaşa keyifli anlar yaşattı.

Kutlamaların huzurlu ve güvenli geçmesi için belediyeler ve polis gece boyunca görev yaptı.

- Büyük ikramiye Lefkoşa’da

KKTC Devlet Piyangosu 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişi’nde, 6 milyon TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa bayisi Halil Bilener tarafından satılan "196289" numaralı bilete isabet etti.

- 2025’in ilk bebeği Gazimağusa’da dünyaya geldi

2025’in ilk dakikalarında Gazimağusa’da Yaşam Hastanesi’nde dünyaya gözlerini açan Asel bebek, yeni yılın ilk bebeği oldu.

BRT’nin haberine göre, Türkmenköy’de yaşamlarını sürdüren Gülay-Hakan Eser çiftinin ilk bebeği olan Asel Eser, saat 00.15’te dünyaya geldi.

- Polis ekipleri 24 saat kesintisiz görev yaptı… 16 kişi tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğü halkın yeni yıl kutlamalarını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için tüm tedbirleri en üst seviyeye çıkararak, son 24 saatte ülke genelinde devriyeler ile asayiş ve trafik denetimlerine kesintisiz devam etti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, asayiş denetimlerinde 16 kişi tutuklandı. Tutuklanan kişiler ve suçlarına ilişkin şu bilgiler verildi:

“Araçları ve evlerinde yapılan aramalarda, tasarruflarında toplam 41 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 19 hap tespit edilen 7 kişi, kuru sıkı tabanca ile meskun mahalde havaya ateş açtığı tespit edilen 1 kişi, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi, alkol tesiri altında çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen 3 kişi, askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettiği tespit edilen 1 kişi, hırsızlık suçundan 2 kişi, amme fesatçılığından 1 kişi.”

-Trafik denetimleri...

Trafik denetimleri kapsamında ise 1,241 araç sürücüsü kontrol edilerek, çeşitli trafik suçlarından 102 sürücü rapor edildi; 18 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“22 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 12 alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 10 sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 1 emniyet kemeri takmadan araç kullanma, 5 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 2 elektrikli scooter’in kullanım kurallarına uymama, 1 tehlikeli sürüş yapma ve 49 diğer trafik suçları.”

- Belediyeler bugün de hizmetlerini sürdürüyor

Belediyler, yılbaşı dolayısıyla tatil olan bugün de hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.

LTB, rutin çalışma programlarının yanı sıra nöbetçi ekiplerle de hizmet vereceğini açıkladı. Lefkoşalılar, talep ve şikayetlerini Alo 185 Çözüm Hattı üzerinden 24 saat boyunca iletebilecek. Zabıta ekipleri görev başında olacak ve şehir genelinde denetimlerini sürdürecek. LTB Temizlik Şubesi de, yeni yıl tatilinde de rutin çöp toplama işlemlerine ara vermeden devam edecek, defin işlemleri kesintisiz sürecek. Yurttaşlar, defin işlemleri için 0548 834 05 82 numaralı telefondan Münür Avşaroğlu’na ulaşabilecek.

Belediye Pazarı (Bandabuliya) 1 bugün kapalı olacak, yarından itibaren normal faaliyetlerine devam edecek.

LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibi, Alo 185 Çözüm Hattı üzerinden 7/24 hizmet verecek. Yurttaşlar, ekibe telefonla ulaşabilecek, mesaj atabilecek veya ihbarda bulunabilecek.

- Gazimağusa

Gazimağusa’da da belediye hizmetlerinin bugün kesintisiz sürdürüleceği açıklandı. Su hatlarında meydana gelebilecek arızalar için Su İşleri Şubesi’nin acil numarası olan 0548 8166030 aranabilecek.

Evsel atık toplama hizmetleri rutin şekilde devam ederken, ana arterler ve İsmet İnönü Bulvarı’nda acil çöp toplama hizmeti sunulacak. Mezarlık hizmetleri bugün aksamayacak, vatandaşlar cenaze ve defin işlemleri için 0548 8166051 numaralı hattı 7/24 arayabilecek. Sağlık birimi sorumluluğundaki mezbaha bugün kapalı olacak, ancak yarın yeniden hizmet verecek. Acil durumlarda belediyeye 185 veya 0548 8166002 numaralı hatlardan ulaşılabilecek.

- Girne

Girne Belediyesi bugün arızalar için ulaşılabilecek hatları da paylaştı.

Bayındırlık ve İmar Birimine ulaşmak isteyen vatandaşlar, 0542 852 21 18 veya 0548 881 21 14 numaralarından hizmet alabilecek. Temizlik İşleri için 0533 825 17 03 ve 0533 841 38 39 numaraları devrede olacak. Su İşleri ile ilgili arızalar ve su sayaçları için 0542 882 11 18, 0542 882 21 18 ve 0548 868 21 23 numaraları 7/24 ulaşılabilir durumda olacak. Kanalizasyon İşleri için vatandaşların 0533 870 20 17 veya 0533 846 20 17 numaralarını aramaları yeterli olacak. Cenaze ve defin hizmetlerinde 0533 850 64 13 ve 0533 840 52 20 numaralarından destek sağlanacak. Kent Güvenliği için 0533 826 25 47 ve 0533 875 66 55 numaraları hizmet verirken, sağlık hizmetleriyle ilgili başvurular 0533 870 20 14 veya 0533 850 54 65 numaraları üzerinden yapılabilecek.

-Güzelyurt

Güzelyurt Belediyesi’nde birimler nöbetçi ekiplerle görev başında...Temizlik hizmetleri, normal program dahilinde aralıksız sürdürülecek. Kentin tüm bölgelerine su şebekesi kesintisiz şekilde 24 saat boyunca hizmet verecek. Su hatlarında oluşabilecek arızalara karşı nöbetçi ekipler hazır bulunacak.

Olası şikayet ve sorunlara anında müdahale edebilmek amacıyla kolluk ekipleri tatil süresince görev başında olacak. Defin hizmetleri de aksatılmadan devam edecek. Vatandaşlar, defin işlemleri için 0548 829 32 45 ve 0548 847 53 73 numaralarından yardım alabilecek.

Merkez Tartı, bugün kapalı olacak. Acil tartı talepleri için vatandaşlar 0533 834 95 07 numaralı telefondan hizmet alabilecek. Belediye mezbahası, bugün kapalı olacak; kesimler yarın rutin şekilde devam edecek.

Vatandaşlar, tatil süresince tüm ihtiyaç ve şikayetleri için 0548 829 3243, 0548 829 3245, 0533 861 6955 ve 0548 829 3265 numaralarından belediyeye ulaşabilecek.

-İskele

İskele Belediyesi tatil süresince halkın mağduriyet yaşamaması için tüm birimlerini göreve hazır hale getirdiğini açıkladı. Vatandaşlar, acil durumlar için 0548 810 11 77 numaralı telefonu arayarak 24 saat boyunca belediyeye ulaşabilecek.

Belediye, buğum temizlik, su ve defin hizmetlerinin eksiksiz devam edecek. İskele ve köylerinde çöp toplama işlemleri rutin şekilde sürecek, herhangi bir sorun yaşanması durumunda vatandaşlar 0542 880 20 90 numarasından Temizlik İşleri Sorumlusu Emrah Yıldız’a ulaşabilecek. Su kesintisi veya arıza durumunda ise Su İşleri Birim Sorumlusu Sabri Kurukafa'ya 0548 810 11 09 numarasından, Teknik Sorumlu Veli Çağakanlı’ya ise 0548 810 12 29 numarasından ulaşmak mümkün olacak. Defin hizmetleri için Ustabaşı Cengiz Er, 0548 810 11 05 numarası üzerinden 7/24 hizmet verecek.

Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe ve piknik alanındaki restoran, bugün kapalı olacak. Vatandaşlar, bu süreçte plaj bölgesinde yiyecek ve içecek hizmeti alamayacak. Ancak, İskele Belediyesi Zabıta Birimi, Halk Plajı’nda devriye görevini sürdürecek ve olası olumsuzluklara anında müdahale edecek. Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü de tatil süresince ihbarları değerlendirmeye devam edecek. Vatandaş, çevre ve sağlık konularında oluşabilecek şikayetlerini 0548 810 11 01 numaralı telefon üzerinden iletebilecek.

-Lefke

Lefke Belediyesi de su, temizlik ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini duyurdu. Su arızaları için Ahmet Timer 0533 8350845, temizlik işleri için Turgay Ufuk 0533 8268347 numaralarından vatandaşların hizmetinde olacak. Sağlık hizmetleri için ise Tarcan Bıkmaz’a 0533 8268345 numarasından ulaşılabilecek.