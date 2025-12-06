Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay Ankara’da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Çağın Çağatay Karataş ile MYK üyesi ve Girne İlçe Başkanı Neşe Anibal’ın da hazır bulunduğu görüşmelerde Türkiye-KKTC ilişkileri ve Kıbrıs sorunundaki durum ve bundan sonrasına ilişkin gelişmeler ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamaya göre, Özersay görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “Türkiye’de hem iktidarda hem de muhalefette yer alan AKP ve CHP ile sağlıklı ve düzenli bir diyalog içerisinde olmayı, görüş alışverişinde bulunmayı ve ülkelerimizin geleceği için birlikte çalışmayı önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.