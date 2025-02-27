Halkın Partisi Sağlık Komitesi Başkanı Teksen Köroğlu, ülkedeki sağlık sistemindeki eksikliklerin giderilmesi ve reformların ertelenmesini eleştirerek, halkın sağlık sistemine güvenmediğini kaydetti.

Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı Üyesi ve Sağlık Komitesi Başkanı Teksen Köroğlu, yazılı açıklamasında, “2025 yılı Dördüncü 5 Yıllık Kalkınma Plan Taslağı”nda sağlıkla ilgili vaatlerde somut adımların hâlâ atılmadığını belirtti.

Sağlık reformlarının belirsizliğe terk edildiğini savunan Köroğlu, halk adına “taslak plandaki değişim ve reformların ne zaman gerçekleşeceğini" sordu.

Sağlık sisteminin çok ciddi sorunları bulunduğunu ve bunların sıkıntısını halkın, hastaların çektiğini ifade eden Köroğlu, “Halkımız ve hastalarda, kamu hastaneleri olsun, özel hastaneler olsun, hekimler ile, sağlık kuruluşlarına, sağlık sistemimize büyük bir güvensizlik oluşmuştur” dedi.

İlaca, doğru hekime, doğru teşhise ve tedaviye ulaşmanın da zorlaştığını savunan Köroğlu, halkın ve hastaların, sağlık sorunları başa geldiğinde “sağlık rantçılarının acımasız çarklarına kapılıp ezildiğini” kaydetti.

Bu sorunları ciddiye almamak ve görmezden gelmenin, ileride daha da zor ve içinden çıkılmaz yeni problemlerin oluşmasına neden olacağına ve olduğuna işaret eden Köroğlu, “halkın her konuda yararına ve zararına gerçekleri görmezden gelmek ve gizlemenin, devlete, ülkeye, millete yapılan en büyük yanlış ve ihanet” olduğunu belirtti.