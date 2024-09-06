alkın Partisi (HP) suça karışmış kişilerin sınır dışı kararının kaldırılmasını eleştirdi.

HP’den yapılan açıklamada, “Ülkemizdeki asayiş sorunu insanımızın en çok rahatsızlık hissettiği konuların başında gelmektedir. Adli olaylardaki artış dikkatlerden kaçmadığı gibi suç çeşitlerinin giderek değişkenlik göstermesi üzerine ciddiyetle değinilmesi gereken bir sorundur” denildi.

“Kısa bir süre önce Ganalı Uthman için hazırlandığı iddia edilen yasa gücünde kararnamenin kapsamının çok geniş tutulduğu ve bunun hükümet tarafından suistimale uğratılacağı uyarısında bulunmuştuk” şeklinde süren açıklamada çeşitli suçlara karıştıkları için ülkeden sınır dışı edilen kişilerin sınır dışı kararlarını iptal etmenin kaygı verici olduğu dile getirildi.

Açıklama şöyle sürdü:

“Bakanlar Kurulu’nun son aldığı karar doğrultusunda Resmi Gazete’de 27 kişinin deport kararı iptal edilmiştir. Yani KKTC’ye girişlerine izin verilmiştir.

27 kişilik listeye bakıldığında, daha önce gasp suçundan yasaklı göçmen ilan edilen, hırsızlık, soygun gibi suçlara karışanlar olduğu kısa bir araştırmayla anlaşılmaktadır.

Hali hazırda adli olaylardaki tırmanış ülke insanını, hepimizi endişelendirirken, sözde hükümetin daha önce suça karışmış kişilerin sınır dışı kararını kaldırması doğru bir yaklaşım değildir.

Doğru bir yaklaşım olmadığı gibi, güvenlik ekiplerimizin personel eksikliğine rağmen suç ve suçlulara karşı yapmış olduğu çalışmaları da sıfırla çarpmaktadır.

Ülkeyi yönettiğini iddia eden bu hükümetin daha önce suça karışmış kişilere yönelik bu kararını yeniden gözden geçirmesi şarttır”