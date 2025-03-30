Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas, Din İşleri Dairesi’nden bir görevliyi, baş örtüsü tartışmalarıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Alas, yaptığı yazılı açıklamada, din üzerinden siyaset yapılmasının yanlış olduğunu ifade ederek, “Toplumu ayrıştırmaya yönelik” söylemleri eleştirdi.

Bahse konu görevlinin açıklamasında yer alan “Cenaze namazını kıldırmayacağım” ifadelerini de eleştiren Alas, söz konusu din görevlisini işaret ederek “Sizin derdiniz baş örtüsü değil, bu toprakların başına örmeye çalıştığınız çoraplardır.” dedi.